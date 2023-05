Die Wahl zum Pressefoto des Jahres - der World Press Photo Award - gilt als einer der wichtigsten internationalen Fotowettbewerbe. In diesem Jahr haben mehr als 3.700 Fotografen aus 127 Ländern Fotos eingesendet.

Die Gewinnerfotos in den Kategorien Pressefoto, Fotostrecke, Langzeitprojekte und offenes Format werden in über 45 Ländern ausgestellt. In der Goethe Galerie Jena werden sie noch bis zum 2. Juni gezeigt.