In Jena wird es am Donnerstagmorgen voraussichtlich zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen. Wie die Stadt mitteilte, ist eine Veranstaltung angemeldet, die um 7 Uhr in Stadtroda startet. Angemeldet sei ein Korso mit etwa 250 Fahrzeugen, der über die Stadtrodaer Straße und B88 nach Jena gelangen soll. In der Stadt gehe es über die Fischergasse, den Löbdergraben und Fürstengraben weiter zur B7.