Seit sie zurück aus Syrien ist, leidet die Angeklagte unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das ist einer der Gründe, warum die Staatsschutzkammer am Thüringer Oberlandesgericht in Jena während der Aussagen der Angeklagten die Öffentlichkeit ausschloss. Der andere: die Angeklagte sprach auch über ihr Familienleben, über die Beziehung zu ihrem Ehemann und über sehr persönliche Dinge aus ihrem Leben.

Die 26-Jährige ist wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt. Sie ist 2015 nach Syrien gereist, hat sich dem Islamischen Staat (IS) angeschlossen, einen Kämpfer geheiratet, ihm den Haushalt geführt, sich um das gemeinsame Kind gekümmert, Korankurse besucht. So steht es in der Anklageschrift der Bundesanwaltschaft. Noch als Gefangene in einem kurdischen Lager soll sie sich dafür eingesetzt haben, dass Frauen sich an die IS-Kleidungsvorschriften halten.