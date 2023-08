Im Prozess um vier mutmaßliche Rechtsextremisten vor dem Thüringer Oberlandesgericht hat der Anwalt des Hauptangeklagten ein Ende des Verfahrens gefordert. Der Generalbundesanwalt habe das Recht des 25-Jährigen auf ein faires Verfahren verletzt, so der Anwalt am Montag im Gerichtssaal in Jena.