Während die Straßenverkehrsordnung das Leben aller Verkehrsteilnehmer verbindlich regeln soll, fühlen sich Fußgänger und Radfahrer bisweilen sich selbst überlassen. Ein Beispiel, über das Radlerin Barbara Albrethsen-Keck nur den Kopf schütteln kann: eine Engstelle auf dem Fußweg am Löbdergraben in Jena.

Das Trottoir ist in Fahrtrichtung für Radfahrer zugelassen. Dennoch kommt es auf Höhe des Steinwegs immer wieder zu frustrierenden Begegnungen mit Fußgängern - und auch mit Radlern, die auf dem Gehweg verkehrswidrig in die falsche Richtung fahren.

In der Schikane zwischen einer gut genutzten Parkbucht und einem Mäuerchen treffen alle aufeinander. Kollisionen sind hier gewissermaßen programmiert. "Es ist einfach sehr gefährlich. Und gerade die Fußgänger ärgern sich zurecht, wenn sie hier von den Radfahrern angeklingelt werden. Wir schlagen vor, dass man hier drüben eine Fahrspur in eine Fahradspur umwidmet", sagt Barbara Albrethsen-Keck und zeigt auf den vierspurigen Löbdergraben.

Knappe Kiste für Radler und Fußgänger: die Schikane am Löbdergraben. Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger

Aus Sicht der Kreisvorsitzenden des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) bleibt die Stadt in Sachen Fahrradinfrastruktur weit unter ihren Möglichkeiten. Seit 30 Jahren engagiert sich Albrethsen-Kieck im ADFC, jetzt auch beim Radentscheid Jena. Mit vielen Maßnahmen will die Bürgerinitiative für eine, wie sie schreibt, "ökologische und soziale Verkehrswende einsetzen". Heißt, Jena soll fahrradfreundlicher werden - Autofahren dagegen möglichst unattraktiv.

"In Jena sind im Vergleich zu anderen ähnlich großen deutschen Städten relativ wenige Fahrradfahrer unterwegs. Der Anteil am Verkehrsaufkommen liegt unter zehn Prozent", erzählt Albrethsen-Kieck. "Viele fahren mit dem Auto oder mit Bussen und Straßenbahnen. Die meisten aber gehen zu Fuß. Jenas Innenstadt ist kompakt. Die Wege sind nie lang. In die Außenbezirke wie Jena-Lobeda gibt es sehr gut ausgebaute Radwege."