In Jena ist am Dienstagabend ein 29-jähriger Mann von einem Stand-Up-Paddle-Board (SUP) gestürzt und in die Saale gefallen. Nach Angaben der Polizei war der Mann stark alkoholisiert und nicht in der Lage, sich selbst aus dem Wasser zu retten. Ein aufmerksamer Zeuge griff ein und zog den Mann ans Ufer.