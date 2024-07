In Jena hat am Donnerstagabend ein Rettungswagen einen Radfahrer erfasst und schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der Rettungswagen kurz nach 18 Uhr mit Blaulicht stadtauswärts auf der Stadtrodaer Straße unterwegs. An einer Kreuzung wollte der Radfahrer offenbar die Straße überqueren und bemerkte den herannahenden Rettungswagen nicht. Es kam zum Zusammenstoß.

