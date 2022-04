In Jena wurde am Montag das Richtfest des neuen Uni-Campus gefeiert. Auf dem Inselplatz mitten in der Stadt entstehen unter anderem neue Gebäude und Räumlichkeiten für das Institut für Psychologie, die Fakultät für Mathematik und Informatik, die Teilbibliothek der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek "Naturwissenschaften und Vorklinikum" sowie eine Cafeteria. Außerdem sollen auf dem Gelände das neue Rechenzentrum der Universität und ein Parkhaus Platz finden. Die ersten Räumlichkeiten sollen Ende 2023 bezugsfertig sein.