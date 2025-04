In Jena steht ein besonderes Projekt in den Startlöchern: Ab Mitte Mai werden Senioren mit zwei Fahrradrikschas durch die Stadt gefahren - kostenlos, ehrenamtlich und mit viel Herz. Das Angebot der Initiative "Radeln ohne Alter Jena" richtet sich vor allem an ältere Menschen in Pflegeeinrichtungen, die nur selten aus eigener Kraft an die frische Luft kommen.