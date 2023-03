Die Polizei hat nach dem Thüringen-Derby der Fußball-Regionalliga von Rot-Weiß Erfurt und FC Carl Zeiss Jena im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld am Sonnabend von mehreren Zwischenfällen gesprochen.

Nach Angaben der Jenaer Polizei wurde nach dem Spiel ein Beamter verletzt, es ereigneten sich zudem mehrere Vorfälle beim Spiel. Am Ende gab es 20 Strafanzeigen sowie fünf Ordnungswidrigkeitsanzeigen. In der Nacht zuvor hatte es schon eine größere Schlägerei zwischen Fußball-Fans der beiden Vereine in Bad Berka gegeben.