Und so hatten die Besucherinnen und Besucher auch nur Gutes zu sagen nach dem Konzert. Einer von ihnen: "Es ist in der Kirche und ich habe auch noch niemals in der Kirche vor so einem Altar mit Schlafsäcken und Luftmatratze und allem gelegen. Es ist etwas völlig Verrücktes, etwas richtig Schönes." Steffen Holz aus Jena ergänzte: "Zuhören im Liegen fand ich extrem spannend."