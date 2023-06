Zudem will sich Jena mit dem Festival auch als eine der Gastgeberstädte im Vorfeld der erstmals in Deutschland stattfindenden "Special Olympic World Games" empfehlen, der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung. Am Montag wird in Jena die 34-köpfige Delegation aus Lettland begrüßt. Vier Tage lang bereiten sich die lettischen Athletinnen und Athleten, ihre Trainer und Betreuer auf die Wettbewerbe vom 17. bis zum 25. Juni in Berlin vor.