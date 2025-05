Damit spiele er auf den industriellen Niedergang des Hudson River Valley in den USA an, erklärt die Jenaer Kulturwissenschaftlerin Barbara Happe. Mit ihrem Mann initiierte sie vor wenigen Jahren eine gründliche Reinigung der Kunstwerke. Das Hudson River Valley sei einmal ein hochindustrielles und sehr reiches Gebiet gewesen. "Und da zieht Stella eine Parallele zum gesellschaftlichen Umbruch hier kurz nach der Wende."

Die Stella-Skulpturen sollen beim Umbau des Abbe-Platzes eine große Rolle spielen, sagte der Fachdienstleiter für Stadtentwicklung, Lars Liebe, MDR KULTUR: "Für mich gehören sie unmittelbar hierhin, weil es ein Dokument der Zeitgeschichte ist und auch darauf hinweist, was eigentlich an diesem Standort in Jena einmal war – vom Zeiss-Hauptwerk hin zu einem öffentlichen Platz."