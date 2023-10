In Jena treffen sich in dieser Woche Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen von Regelschulen und Gymnasien aus ganz Thüringen. Die Plätze am Uniklinikum sind begehrt. Deshalb musste jeder der Bewerber in einem Motivationsschreiben begründen, warum er am Schülerlabor teilnehmen möchte. "Die meisten geben sich sehr viel Mühe mit den Unterlagen", sagt Katrin Hoffmann. "Aber wir hatten auch schon Fälle, wo außer dem Namen nur ein Zweizeiler draufstand."