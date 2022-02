Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die Schmiererei am Tag der Zeugnisausgabe auf einer der Schultoiletten entdeckt. Der Schulleiter habe die Beamten informiert. Die Polizei sei von einer möglichen Bedrohungslage ausgegangen. Was genau an der Tür stand, wollte die Polizei nicht preisgeben. Das Gebäude sei durchsucht, der Verkehr großräumig umgeleitet und die Schüler an ihre Eltern übergeben worden.

Die Polizei durchsuchte die Schule, fand aber nichts. Bildrechte: MDR/Martin Wichmann