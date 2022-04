Zunächst bis Schuljahresende hat das Gymnasium in Jena finanzielle Mittel, um die ukrainische Klasse unterrichten zu können. Alles ist auch davon abhängig, wie sich der Konflikt in der Ukraine weiterentwickelt. Falls der Krieg in absehbarer Zeit endet, würden die meisten Schülerinnen und Schüler in ihr Land zurückkehren, davon geht man am Christlichen Gymnasium aus.