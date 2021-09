Nach einem Raubdelikt in Jena hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Wie ein Sprecher am Dienstagmorgen sagte, wird nach einem weiteren Tatverdächtigen gefahndet. Bei der Festnahme seien ein Spezialeinsatzkommando der Polizei und ein Hubschrauber im Einsatz gewesen.

Das Spezialeinsatzkommando der Polizei war am Montag in Jena im Einsatz. Bildrechte: MDR/Johannes Krey

Zu dem Raub soll es am frühen Montagnachmittag in einer Wohnung in Jena-Winzerla gekommen sein. Kurz darauf wurde ein 23-Jähriger festgenommen. Am Montagabend wurde dann ein 24-Jähriger ebenfalls in Jena gefasst. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.