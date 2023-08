Ein Mann hat am Montagmittag einen größeren Polizeieinsatz in Jena verursacht. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der 43-Jährige seine Ex-Partnerin und gab an, eine Waffe zu besitzen. Damit rief er Beamte der Polizei Jena, Einheiten des LKA sowie Spezialkräfte auf den Plan. Erst am Abend erfolgte der Zugriff. Der 43-Jährige wurde seiner Wohnung festgenommen.