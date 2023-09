Gesundheit und Pflege Jenaer Studierende üben mit Simulationen für Notfälle

An der Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) in Jena gibt es jetzt hochmoderne Simulationsräume für Studierende des Fachbereichs Gesundheit und Pflege. Im sogenannten Skillslab können unter anderem Wiederbelebungen, die Versorgung von Herzinfarkten oder Entbindungen simuliert werden. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen kann trainiert werden, etwa mit dem Rettungswesen oder der Physiotherapie. Nach Angaben der EAH gehören die Simulationsräume zu den größten und modernsten in Deutschland.

"Das Skillslab ist ein bedeutender Schritt in unserer Vision, hochqualifizierte Gesundheitsfachkräfte auszubilden, die in der Praxis sofort einsatzbereit sind. Es bietet unseren Studierenden eine einzigartige Chance, in einer realistischen Umgebung zu lernen und zu üben, was ihre Kompetenzen erheblich stärken wird", sagte der Rektor der EAH, Steffen Teichert, in seiner Eröffnungsrede.