Auf dem Uni-Campus in Jena werden derzeit Skulpturen des US-amerikanischen Künstlers Frank Stella restauriert. Bis Anfang September sollen die Arbeiten an den Plastiken abgeschlossen sein. Wie die Universität mitteilt, werden die tonnenschweren Skulpturen aus Eisen, Stahl, Aluminium und Bronze momentan noch gesäubert.

Sie wurden in den vergangenen Jahren mit Stickern und Kaugummi beklebt und Graffiti versehen. Zudem nagte der Zahn der Zeit an der Oberfläche. Dank der Spenden von Freunden und Förderern der Universität und von der Jenoptik AG können die Werke nun erstmals fachgerecht gereinigt und restauriert werden. Die Skulpturen stehen seit 1996 auf dem Ernst-Abbe-Platz.

Frank Stella gilt als einer der weltweit innovativsten lebenden Maler und Bildhauer. Er hat mit seiner Kunst immer wieder Begeisterung und Irritationen ausgelöst. Der 86-jährige New Yorker Künstler ist bis heute stets auf der Suche nach neuen Möglichkeiten des Kunstschaffens. Wie er sagte, sind seine 1995 in New York entstandenen Skulpturen durch einen Besuch in Jena während des Abbruchs des Zeiss-Werkes in den frühen 1990er Jahren angeregt worden. Sie symbolisierten den Transformationsprozess von Altem zu Neuem.