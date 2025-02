Für die interaktive Ausstellung im Fröbel-Museum hat sie eine XXL-Variante über eine ganze Wand mit Hunderten farbigen Holzklötzen entwickelt. Das ist natürlich der Renner bei den kleinen und großen Besuchern, freut sich die Designerin: "Und da machen sie Erfahrungen und das wird im Gehirn gespeichert. Und das ist dann was für's Leben."

In Vorbereitung der Ausstellung "Spielen und Staunen" im Fröbel-Museum, ihrer bislang größten, habe sie im vergangenen Jahr so viel gearbeitet, wie lange nicht, sagt die 83-Jährige. Nach einer Ruhepause freut sie sich schon aufs Weitermachen. Sie habe noch so viele Ideen im Kopf und eine ganze Mappe voll mit Sachen, die sie noch machen will.

Ich finde das so herrlich. Ich möchte wissen, wie das funktioniert und dann würde ich glatt eine Zwitschermaschine draus machen wollen. Fridlind Siebrecht Spielzeugdesignerin

Anregungen findet sie unter anderem in ihrer historischen Spielzeugsammlung. Vor allem traditionelles Holzspielzeug aus dem Erzgebirge hat es ihr angetan. Sie zeigt ein kleines Vogelhäuschen, auf dem ein winziger Vogel sitzt. Durch eine Drehbewegung lässt sich ein Zwitscherton erzeugen, mit einiger Übung sogar eine Melodie. Die kindliche Freude darüber ist ihr anzusehen: "Ich finde das so herrlich. Ich möchte wissen, wie das funktioniert und dann würde ich glatt eine Zwitschermaschine draus machen wollen."

Die Ausstellung "Spielen und Staunen" mit einer großen Auswahl von "Fridlin Holzspielzeug" hat im Friedrich-Fröbel-Museum in Bad Blankenburg zu einem regelrechten Besucheransturm geführt.

Vor allem in der Vorweihnachtszeit, aber auch in den Winterferien seien viele Familien und Kindergartengruppen gekommen, so Museumsleiterin Isabel Schamberger. Zudem gebe es jetzt schon viele Nachfragen für Klassenfahrten und Ferienfreizeiten in den nächsten Monaten.

Das Museum sei auch der perfekte Ort für diese Schau, denn Fridlind Siebrechts Arbeiten beruhten auf den Grundlagen der Fröbel-Pädagogik, so Schamberger.