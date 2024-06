Deutlich verspätet ist am Dienstag das neue Leichtathletikstadion in Jena offiziell eingeweiht worden. Ursprünglich sollte es bis Herbst 2022 fertig sein. Laut städtischem Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ) hatten sich Arbeiten an der neuen Anlage und am Funktionsgebäude immer wieder verzögert. Wetterbedingte Probleme gab es unter anderem beim Verlegen der Tartanbahn.