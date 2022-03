Die Stadt Jena macht sich in einem am Dienstag veröffentlichten Appell an den Thüringer Landtag für die Verlängerung von grundlegenden Corona-Schutzmaßnahmen stark. In der von Oberbürgermeister Thomas Nitsche (FDP) und den Dezernenten unterzeichneten Erklärung heißt es, die Stadtspitze teile das Ansinnen der Landesregierung zur uneingeschränkten Verlängerung grundsätzlicher Infektionsschutzmaßnahmen, beispielsweise das weitere Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen. Der Thüringer Landtag sei in der Verantwortung, den Weg dafür freizumachen.