Der Jenaer Stadtrat beharrt weiter auf Akteneinsicht im Fall von Jenakultur Ex-Chef Jonas Zipf. Das hat er in seiner Sitzung am Mittwochabend gegenüber Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) deutlich gemacht. Dabei geht es um den Aufhebungsvertrag zwischen der Stadt und dem ehemaligen Werkleiter von JenaKultur im vergangenen Mai nach einem umstrittenen Kunst-Projekt mit Kotdiamanten .

Nitzsche vertritt die Auffassung, dass der Hauptausschuss nicht an einem Aufhebungsvertrag beteiligt werden müsse, anders als bei einer Kündigung. Das sieht der Stadtrat anders. Schon im Juni hatten 15 Stadträte den Oberbürgermeister zur Auskunft aufgefordert. Ein entsprechender Beschluss dazu wurde damals mit der Mehrheit gefasst. Nitzsche weigert sich jedoch bislang, dem Beschluss nachzukommen, da er ihn für rechtswidrig hält. Dabei beruft er sich unter anderem auf ein vereinbartes Stillschweigen. Er forderte den Stadtrat am Mittwoch auf, den im Juni gefassten Beschluss zur Akteneinsicht wieder aufzuheben. Der Stadtrat lehnte das jedoch mehrheitlich ab. Nach der Sitzung am Mittwoch kündigte Nitzsche nun an, diese Angelegenheit über das Landesamt klären zu lassen. Sollte das Gericht für den Stadtrat sprechen, dann wolle er dem nachkommen.