Trotz Kritik Software-Unternehmen kann Großbaustelle in Jena starten

Der Stadtrat in Jena hat grünes Licht für ein weiteres großes Bauprojekt gegeben. Das Software-Unternehmen Dotsource kann seine neue Zentrale im Damenviertel bauen. Am Mittwochabend votierten die Stadträte in einer Reihe von Abstimmungen für den Bebauungsplan.

Die Digitalagentur Dotsource will in ihren neuen Standort in der Alten Feuerwache in der Saalbahnhofstraße bis zu 100 Millionen Euro investieren. Das schnell wachsende Unternehmen will mit dem Bau 10.000 Quadratmeter Bürofläche für die eigene Firma schaffen.