Der Jenaer Stadtrat hat einen Doppelhaushaltsplan für 2025 und 2026 beschlossen. In seiner Sitzung am Donnerstagabend stimmten 25 Mitglieder dafür, zwölf dagegen und vier enthielten sich. Für 2025 hat der Etat ein Gesamtvolumen von 468 Millionen Euro. Laut Bürgermeister und Finanzdezernent Christian Gerlitz wird im nächsten Jahr mit Einnahmen von 445 Millionen Euro gerechnet. Der Haushalt ist also nicht ausgeglichen. Laut Stadt kann die Differenz aber aus Überschüssen beglichen werden.