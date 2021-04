Die öffentliche Diskussion hat begonnen: Jenas Stadtrat hat auf Inititative der Grünen in einer aktuellen Stunde über die Perspektiven der Innenstadt nach der Corona-Pandemie debattiert. Wie zu erwarten war es ein parteiübergreifendes Bekenntnis für die Gewerbetreibenden der Stadt: Viele gute Wünsche wurden formuliert, Ideen grob skizziert. Mitunter gingen die Meinungen im Detail auch auseinander: muss es mehr oder weniger Parkflächen geben? Kostenloser ÖPNV ja oder nein?

Alte Jenaer Themen auch in der Pandemie. Klar wurde, wie wenig Handhabe die Kommune derzeit hat. Eine linke Stadträtin mahnte deswegen zur Ehrlichkeit: Der Bund und das neue Infektionsschutzgesetz geben den Takt für Öffnungen vor.

Eindrucksvoll war die Gastrede von Michaela Jahn, der Chefin des Innenstadtvereins. Sie forderte den Stadtrat auf, sich nicht im Kleinklein zu verlieren. Jena müsse groß denken, zukunftsfähig und nachhaltig. Vor allem dürften soziale und kulturelle Interessen nicht gegen wirtschaftliche ausgespielt werden. Jahn erwartet mehr Mut, Willen und Geld. Wie geht es nach der Pandemie für die Stadt weiter? Bildrechte: MDR/ Sebastian Großert

Alle erdenklichen Fördermittel müssten abgerufen, ein ernstzunehmender Innenstadtbeirat gegründet werden. Ein leidenschaftlicher Tanz zu Zukunftsmusik. Doch immerhin ist die Diskussion eröffnet für die Zeit nach dem Tag X.

Müdes Schlurfen in der Gegenwart: Nur wenige Händler in Jenas Innenstadt beteiligen sich zur Zeit am Click & Meet-Geschäft: ein großes Modehaus ist dabei, ein Sportgeschäft und eine Handvoll weitere. Termin vereinbaren und dann mit ein paar anderen Kunden shoppen, das geht nur, wenn ein negativer Corona-Schnelltest vorliegt.

Aber für den City-Manager Hannes Wolf ist das doch schon ein "Mini-Schritt in Richtung Öffnung. Die Startlinie und dann noch ein Meter zehn", sagt er. Ob das hoffnungsvoll und resigniert klingen soll, lässt sich nur erahnen.

Für Pessimismus spricht, dass laut Innenstadtverein ein großer Teil von Jenas Händlern und Gastronomen durch die monatelange Schließung jeweils Schulden in fünf- oder sechsstelliger Höhe angehäuft hat. Lange halten sie nicht mehr durch. Einige mussten ihre Läden oder Kneipen bereits für immer schließen. "Wenn wir Mitte Mai öffnen könnten, hätten wir 15 Prozent der Händler verloren. Wenn es noch länger dauert, natürlich mehr", schätzt Wolf. Zuversichtlich hingegen macht der Umstand, dass die kleinen Unternehmen, auch wenn geschlossen, noch immer da sind. Leere Stühle und Tische prägen das Stadtbild von Jena. Bildrechte: imago images/Jacob Schröter

"Wir kommen ja trotzdem ganz gut durch die Krise", so Wolf weiter, "Es gibt die Hilfen". Auch wenn man innerlich ergänzen muss, dass die Überbrückungshilfen 1-3 ein zähes und zunehmend bürokratisiertes Geschäft waren und sind. So mancher Unternehmer wartet heute noch auf verbleibende Abschläge. Die Geschäfte gehen mit einem Schuldenberg in die Zukunft. Aber nicht nur die drohende Zahlungsunfähigkeit ist ein Risiko.

"Die Händler sind gerade im Winterschlaf. Bevor sie zumachen mussten, hatten sie ein funktionierendes Geschäftsmodell. Aber haben sie das auch noch nach der Pandemie?" Hannes Wolf, City-Manager Jena

Heißt, unter welchen Umständen wird wieder geöffnet? Lassen sich die Kunden darauf ein? Haben die großen Online-Marktplätze das Spiel längst für sich entschieden? Wolf ist sich sicher, dass so mancher Händler nach der Pandemie nur noch kurz aufmachen wird, um seine Waren abzuverkaufen. Und dann für immer schließt.

Das sorge für eine Abwärtsspirale. Die Innenstadt würde durch die gerissenen Lücken für die Kundschaft unattraktiv. So mancher Händler, der sich bisher in einer attraktiven Shopping-Umgebung wähnte, wird plötzlich von leeren Ladengeschäften umgeben sein. Der Freiraum für Wiederöffnungen von Geschäften und Kneipen in Jenas Innenstadt hängt technisch ganz klar von Inzidenzwerten, Impfständen und Testkapazitäten ab.

City-Manager Hannes Wolf mit dem Shoppinguin. Der Innenstadtverein fährt fantasievolle Kampagnen, um seine Mitglieder zu unterstützen. Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger

Und diese Freiräume müssen, so Wolf, auch ohne Zero-Covid möglich sein - mit digitaler Kontaktnachverfolgung. Wolf glaubt nicht, dass der Einzelhandel und die Gastro Pandemietreiber sind. Das zeigten die weitestgehend unauffälligen Supermärkte, und das Robert Koch-Institut hätte das auch bestätigt. Die Pandemiebekämpfung werde auf dem Rücken des Einzelhandels ausgetragen, weil es hier keine sensiblen Lieferketten gebe. Wenn die Wirtschaft runterfahren wird, dann nur die kleinen Fische.

Dass die Kundschaft ihre Innenstadt nach der Pandemie wieder annimmt, ist kein Selbstläufer. Es braucht Aktivität und Aktionen. Das glaubt auch Hannes Wolf. Wie das genau aussehen kann, wird derzeit im Innenstadtverein und in der Arbeitsgruppe Neustart der Stadt diskutiert.

Besuch von Kunst und Kultur als Ereignis

Klare Konzepte fehlen noch, aber schon so viel: Kunst- und Musik müssen in die Innenstadt, ihr Besuch soll zum Ereignis werden. Modell könnten die Straßenpflasterfestspiele vom Sommer 2020 sein. Kunst und Kultur als Vehikel zur Wiederbelebung? Da winkt Swen Gottschalk ab. Seit 15 Jahren verkauft er in seinem "Del Corazón" am Markt Damen- und Herrenmode, Kaffee und Kuchen, raffinierte Speisen und als kleines i-Tüpfelchen auch noch Topfpflanzen. Handel und Gastro in einem: Gottschalks Laden wirkt wie eine Verdichtung der Probleme von Jenas Innenstadt-Unternehmen.

Zurück zum Problem: Sicher, Kunst und Kultur seien eine Möglichkeit, die Innenstadt wieder attraktiver zu machen, stimmt Gottschalk zu. Bezahlen ließe sich das auch durch Fördermittel. Aber Stadtmarketing sei eben mehr als nur ein paar Einzelmaßnahmen. Jena müsse sich fragen, wie sie sich definiert, welches "Feeling" es habe. Eine Stadt, in die die Menschen zum Einkaufen pilgerten, ist sie ganz sicher nicht. Und das lasse sich auch nicht durch musikalische Angebote erzwingen. Vielmehr brauche es langfristige Lösungen, um die Kreativszene zu stärken. Wie lange noch bleiben die Läden zu? Bildrechte: imago images/Jacob Schröter

Händler entwickeln kreative Geschäftsmodelle

Gottschalk schwärmt vom Kontor in Erfurt, ein ehemaliges Industriegebäude in dem Kunst- und Kulturschaffende, aber auch Agenturen untergebracht sind. Etwas ähnliches könnte man auch im aufgelassenen Klinikgelände an der Jenaer Bachsstraße hochziehen.

Swen Gottschalk hat sich mit seinen verschiedenen Sortimenten breit aufgestellt. Die Frühling/Sommer-Kollektion hängt unberührt auf zwei Etagen. Eigentlich müsste die schon verkauft sein. Insbesondere das Textil-Geschäft ist in Pandemie-Zeiten tückisch. Aber Gottschalk zweifelt nicht: "Sonst hätte ich eine Entscheidung im Dezember getroffen und die Sommerware nicht angenommen. Was soll ich machen? Ich kann mich der Situation nicht einfach hingeben", erklärt er. Sie habe auch ihr Gutes, wenn man mutig bleibe. Seit Monaten entwickelt und packt er mit seinen Mitarbeitern kleine Kisten mit Spezialitäten, die Firmen en gros anstelle ausgefallener Events an ihre Kunden verschicken.

Swen Gottschalk betreibt seit 15 Jahren das Del Corazón am Markt. In der Krise entwickelte er kreative Lösungen und wünscht sich die auch für seine Stadt. Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger

Damit hält sich das "Del Corazón" nicht nur über Wasser, sondern entwickelt in der Krise ein neues Geschäftsmodell, das auch nach dem Lockdown tragen könnte. Bis dahin will Gottschalk vorbereitet sein. Besonders für die Übergangsphase: AHA-Regeln, die penible Einhaltung aller Hygienemaßnahmen und digitale Kontaktnachverfolgung.

Das Bewusstsein für die Gefährlichkeit der Pandemie ist den Jenaern und damit auch ihren Gewerbetreibenden eigen. Während in anderen Städten eine gewisse Laxheit beim Maskentragen in der Innenstadt beobachtet werden kann, ist ein unbedecktes Gesicht in Jenas Altstadtring ein seltener Anblick. Diese besondere Selbstdisziplin ist eine gute Voraussetzung, um mit gutem Gefühl über die Wieder-Öffnungen des kleinen Gewerbes zu diskutieren. Und über die Zeit danach.

Doch erst einmal müssen nach Bundes-Stufenplan die Inzidenzen stimmen. Unter 100 ist nichts zu holen. Darüber gibt es mit der grünen Innenstadt-Bürgermeisterin Kathleen Lützkendorf auch nichts zu diskutieren. Aber sie weiß auch um die düsteren Perspektiven für Kulturschaffende, Händler und Gastronomen. Für sie wünscht sie sich ab dem Tag X umfassende Erleichterungen: mehr Flächen für die Außengastronomie, kulturelle Außenveranstaltungen gekoppelt mit Tests und Impfpässen, die Öffnung der kleinen Geschäfte, allerdings mit limitierter Kundenzahl nach Verkaufsfläche.

Ortsteilbürgermeisterin Kathleen Lützkendorf (Bündnis90/Die Grünen) will mit Bürgerbeteiligung kreative Ideen für die Innenstadt entwickeln.





Vor allem will Lützkendorf den Zugang zur Innenstadt erleichtern. Und zwar durch kostenlose Busse und Bahnen. Wenn auch nicht an allen Tagen. Oberirdische Parkflächen würden so entlastet werden.

"Wir brauchen eine Kombination von Kultur, Gastronomie und Einkaufen." Kathleen Lützkendorf, Innenstadt-Bürgermeisterin

Dazu kämen noch hybride Modelle, das heißt die Verbindung von analogem und digitalem Einkaufen. Wie zum Beispiel i-bring, der digitale Marktplatz Jenaer Händler. "Im Grunde haben es die Menschen, die Kunden, selber in der Hand, wie sich die Innenstadt entwickelt", glaubt die Ortsteilbürgermeisterin. Deshalb will Lützkendorf auch sobald wie möglich Formate der Bürgerbeteiligung zur Wiederbelebung der Innenstadt etablieren.

Neben der AG Neustart, in der Stadtverwaltung und Innenstadtverein miteinander sprechen, brauche es weitere Gremien, die Menschen dazu einlade, mitzudenken und Ideen zu sammeln. Das ist das, was auf kommunaler Ebene getan werden kann. Damit der Neustart wirklich gelingt, braucht es allerdings eine neue "Bazooka" - milliardenschwere Unterstützung vom Bund für die gebeutelten Kommunen. Der Gemeinde- und Städtbund fordert seit geraumer Zeit Starthilfen für die Gewerbetreibenden in den Innenstädten, insbesondere um die drückenden Mietkosten abzufangen. Dann könnte es etwas werden.