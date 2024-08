Allerdings kann es zu Verzögerungen kommen, da die Bauarbeiten an zwei Tagen unterbrochen werden. Die Jenaer Verkehrsbehörde und die Polizei hatten gefordert, die Baustelle aufgrund der beiden Fußballspiele des FC Carl Zeiss Jena gegen Bayer 04 Leverkusen am 28. August und dem Derby gegen den FC Rot-Weiß Erfurt am 4. September zu beräumen. Damit kann Verkehr an den beiden Terminen auf beiden Richtungsfahrbahnen fließen.