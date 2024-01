Unbekannte haben in Jena Steine auf ein Bahngleis gelegt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte am Montagnachmittag ein Zugführer die Steine entdeckt und gemeldet. Demnach lagen auf dem Gleisstrang beim Lobdeburgtunnel in Richtung Erfurt mehr als 40 Steine und eine Steinplatte.