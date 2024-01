In Jena ist am Dienstagvormittag eine Straßenbahn entgleist. Wie eine Sprecherin des Nahverkehrs informierte, war der Triebwagen gegen 10 Uhr in Höhe der Endhaltestelle in Lobeda/Ost aus dem Gleis geraten. Verletzt wurde niemand. Die Ursache steht noch nicht fest. Die Reparaturarbeiten dauern an. Wegen des Unfalls fahren Busse zwischen Lobeda Ost und West.