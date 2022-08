Unbekannte haben am Wochenende wiederholt Straßenbahngleise und -schienen in Jena blockiert. Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr konnte ein Straßenbahnfahrer nur mit einer Notbremsung einen Unfall verhindern. Die Fahrgäste blieben unverletzt. Nach der Blockade von Weichen und Schienen der Jenaer Straßenbahn ermittelt nun die Polizei (Symbolfoto). Bildrechte: IMAGO / Panthermedia

Die Täter hatten in Jena zwischen Lobeda-West und der Emil-Wölk-Straße eine zwei Meter lange Metallstange und einen Mülleimer auf die Gleise gelegt. Weiterhin waren zuvor bereits nach Mitternacht in der Stadtrodaer Straße fünf blockierte Weichen entdeckt worden.

Straßenbahn-Weichen in Jena blockiert

Die Polizeiinspektion Jena teilte mit, dass unbekannte Täter dafür sechs Zentimeter lange Metallbolzen verwendet hätten. Sie machten das elektrische Umschalten der Weichen unmöglich. Eine weitere Weiche war schon in der Nacht zum Samstag am Gleisdreieck in der Karl-Marx-Allee sabotiert worden.

Gegen 4:30 Uhr morgens waren 40 Gleisbett-Steine in der Anlage entdeckt worden. Die Jenaer Polizei ermittelt in allen drei Fällen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.