In Jena-Lobeda wird in den kommenden sechs Wochen das Straßenbahn-Gleisdreieck ausgebaut. Wie die Nahverkehrsgesellschaft mitteilte, ändert sich deshalb ab kommendem Montag bis Ende Oktober der Fahrplan. Außerdem werden Busse statt Bahnen eingesetzt.

Der Ausbau des Gleisdreiecks und der Umbau der Haltestellen in Lobeda-Ost seien nötig, damit im kommenden Jahr die neuen und größeren Straßenbahnen durch Jena rollen könnten, sagte Andreas Möller, Geschäftsführer des Jenaer Nahverkehrs.

Laut Möller werden die Einschnitte im Nahverkehr im gesamten Stadtgebiet spürbar sein, vor allem aber in Lobeda-Ost. Ab dem 19. September wird das Gleisdreieck Lobeda komplett ausgewechselt.

Es müssen sechs Weichen, drei Gleiskreuzungen und sämtliche Gleise dazwischen sowie das Schotterbett erneuert werden. Auch sollen die Bahnsteige an den Haltestellen in Lobeda-Ost an die Maße der breiteren und längeren Straßenbahnen angepasst werden.