In Jena fahren seit Montag weniger Straßenbahnen. Grund dafür sind Bauarbeiten am Straßenbahn-Gleisdreieck in Lobeda, wie die Nahverkehrsgesellschaft mitteilte. In den kommenden sechs Wochen müssen deshalb Busse statt Bahnen ins Wohngebiet Lobeda-Ost und damit auch zum Uniklinikum fahren.