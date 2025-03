Die Straßenbahnlinie in Jena-Nord soll verlängert werden. Das hat der Stadtrat am Mittwoch einstimmig beschlossen. Der mittlerweile zweite Bauabschnitt wird die Ortsteile Zwätzen und Löbestedt anbinden. Begleitend zu den Arbeiten an Gleisen und neuen Haltestellen sollen auch Radwege gebaut und Gehwege verbreitert werden.

Bildrechte: IMAGO / Olaf Döring