Nach einem Stromausfall in den Stadtteilen Göschwitz und Winzerla sind seit dem Mittag alle Kunden in Jena wieder mit Strom versorgt. Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Jena Netze habe die Fehlerstelle eingegrenzt, teilte der Energieversorger mit.

Durch Umschaltungen im Netz seien nun die betroffenen etwa 1.000 Haushalte und Firmen wieder mit Strom versorgt. Die Suche nach der Schadstelle dauere aber noch an, hieß es am Mittag.

Ein Blick auf den Jenaer Stadtteil Winzerla, wo es am Montag einen Stromausfall gab. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Am Montagmorgen gegen 6:15 Uhr hatten zwei Schutzschalter im Umspannwerk Göschwitz und einer Schaltstation in Winzerla ausgelöst. In der Folge war es zu dem großflächigen Stromausfall gekommen. Betroffen waren das Gewerbegebiet Göschwitz, ein Gebiet zwischen Jembo-Park und Rudolstädter Straße sowie das Wohngebiet Winzerla.