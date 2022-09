Eigentlich will Louisa Nietzold nur mit ihrer Freundin in eine WG ziehen. Ende Juli, erzählt sie, bekam sie den Bescheid, dass sie für ein Pharmazie-Studium in Jena angenommen wurde. Seitdem ist sie auf Wohnungssuche. Bei der ersten vielversprechenden Bleibe wird ihr noch kurz vor der ersten Besichtigung abgesagt. Später kommt die Absage bei einer anderen Wohnung an dem Tag, an dem eigentlich der Mietvertrag unterschrieben werden sollte.