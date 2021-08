Auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena sind am Montag die erste Betonstütze für die neue Nordtribüne aufgestellt worden. Mit dem jetzt gelieferten 16 Meter langen und rund 22 Tonnenschweren Betonpfeilern wird die nächste Bauphase des Stadions eingeläutet. Mithilfe der Pfeiler soll die neue Nordtribüne in Zukunft gehalten werden.