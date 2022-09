Fast zwei Jahre hat sich der Angeklagte Geld von den Konten des Studierendenrates auf seine eigenen überwiesen, zwei Jahre lang unterschiedliche Summen, manchmal gleich dreimal am Tag. Jede Kontonummer, jede Summe, jedes Datum liest der Staatsanwalt an diesem Mittwoch am Amtsgericht Jena vor, die Strafprozessordnung will es so. Insgesamt sind 55 Taten angeklagt.