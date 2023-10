Bürgergelderhöhung und Kindergrundsicherung helfen nicht gegen Armut. Deswegen ist eine stabile Tafel so wichtig. Auch wenn sie, wie Müller gerne sagt, sich selbst am liebsten abschaffen würde, eine Tafel nicht notwendig sein sollte.

In Kürze will die Tafel den letzten Jahresabschluss unter Dach und Fach bringen. Und damit den Weg frei machen für eine Eingliederung in den Regionalverband Weimar der Awo. Eine Zäsur in der mehr als 30-jährigen Tafel-Geschichte, die 1995 mit einem mit Lebensmitteln bestückten Tapeziertisch begann. Der Verein wird bald überflüssig sein. Manfred Müller ist dann 70 Jahre alt und will endlich in den wohlverdienten Ruhestand. Die Tafel aber bleibt.