Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Jena-Burgau haben Diebe Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die Täter am Dienstagmorgen gegen 2 Uhr mit einem Auto rückwärts gegen die Eingangstür des Shops gefahren, um in die Tankstelle zu gelangen. Dabei wurde die Alarmanlage ausgelöst. Zuvor waren sie daran gescheitert, die Eingangstür aufzuhebeln.

Die Polizei geht von mindestens drei Tätern aus.