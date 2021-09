Der Stadtrat Jena hat am Mittwoch die bereits geplante Tariferhöhung des Verkehrsverbundes Mittelthüringen (VMT) wieder gestoppt. Diese Entscheidung sorgt nun für Kritik. Die FDP schreibt in einer Mitteilung, dass eine "populistische Mehrheit aus Linke, AfD und Grünen" den Bestand des VMT gefährde. Denn unter den 18 Ja-Stimmen seien auch AfD-Stimmen gewesen. Gudrun Lukin von den Linken im Stadtrat sagte MDR THÜRINGEN, dass eine demokratische Mehrheit auch ohne die AfD erreicht worden sei und die Partei demnach nicht das Zünglein an der Waage gewesen sei.

Eine Straßenbahn auf dem Campus der Universität Jena. Bildrechte: imago/Bild13