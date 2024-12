In Jena sucht die Polizei mit Tauchern in der Saale nach einem vermissten 63 Jahre alten Mann. Wie die Beamten mitteilten, wird der Jenaer seit der Nacht von Donnerstag auf Freitag vermisst. Suchhunde hätten die Ermittler an die Saale geführt, dort habe sich die Spur verloren.

Laut Polizei war der Mann am Donnerstag nach einer Firmenfeier mit dem Zug um 22:22 Uhr von Weimar in Richtung Gera nach Jena gefahren. Mutmaßlich stieg er in Jena-Göschwitz aus, kam aber nicht wie geplant zu Hause an.