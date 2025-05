In Jena ist am Montag der erste Telemedizinraum der Stadt eröffnet worden. Das ist ein Raum, in dem Patienten über einen Computer oder ein Tablet an einer digitalen Sprechstunde mit einem Arzt teilnehmen können. Wie die Stadtwerke mitteilten, ist der Raum im Smarten Quartier in Lobeda-Ost mit neuester medizinischer Technik ausgestattet. Die Ärzte können per Ferndiagnose einen Befund erstellen und weitere Handlungsempfehlungen geben. Außerdem können sie den Patienten E-Rezepte ausstellen und sie bei Bedarf auch krankschreiben.

Bildrechte: MDR/Danielle Haupt