Das Theaterhaus Jena will in zwei Wochen den Spielbetrieb nach mehreren Corona-Zwangspausen wieder aufnehmen. Die Aufführung von "Musik - Etappen einer Skandalgeschichte" in Kooperation mit der Jenaer Philharmonie ist eine von sechs Premieren, die bis zum Sommer geplant sind. Die Produktion, die die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts beleuchten soll, war bedingt durch die Pandemie immer wieder verschoben worden. Am 16. Februar soll das Stück unter der Regie von Lizzy Timmers nun endlich erstmals gezeigt werden. Mit anderen Stücken der vergangenen Spielzeit, wie etwa "Sladek", stehen neun unterschiedliche Produktionen auf dem Programm.

Im Theaterhaus Jena sollen ab Mitte Februar wieder Aufführungen zu sehen sein. Bildrechte: dpa