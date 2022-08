Bei dem vor drei Wochen an der Ostsee gefundenen Toten handelt es sich um den vermissten Angler aus Jena. Das ergab nach Angaben der Staatsanwaltschaft Stralsund die Obduktion der Leiche. Da es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gab, sei das Todesermittlungsverfahren beendet. Zur Todesursache machte die Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben.

Der 43-jährige Urlauber war Anfang August auf der Halbinsel Darß verschwunden. Er war am Abend des 4. August von Ahrenshoop aus mit dem Auto in den Nachbarort gefahren, um auf dem Bodden zu angeln. Seine Urlaubsbegleitung hatte den Mann am nächsten Morgen als vermisst gemeldet.