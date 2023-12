Die Erfindung des 2021 gegründeten Start-ups "Coachwhisperer" soll Mannschaften während des Trainings unterstützen. "Die Spieler bekommen mehr Feedback und es gibt weniger Unterbrechungen. Wir haben in unseren Studien festgestellt, dass wir allein in einer Trainingseinheit 13 Minuten mehr Nettospielzeit pro Spieler haben", berichtet Philipp Zacher, Mitbegründer und Geschäftsführer des Start-ups.

Die Idee: Der Trainer muss nicht mehr über das ganze Spielfeld schreien, um Anweisungen zu geben, sondern kann durch technische Hilfe ganz einfach mit den Spielern sprechen. Damit das funktioniert, sind spezielle Leibchen notwendig. Im Schulterbereich von diesen ist ein Lautsprecher eingearbeitet, dadurch können die Spieler den Trainer besser hören. Die Audiosignale werden per W-Lan übertragen. Am Rücken des Leibchens ist zudem eine Empfangsstation untergebracht. Diese ist mit dem Lautsprecher verbunden und sorgt dafür, dass der Trainer gezielt Spieler ansprechen kann, denn jeder dieser Empfänger ist genau einem Spieler zugeordnet.

Mit Hilfe einer App, die auf einem Tablet installiert ist, kann der Coach auswählen, welche Spieler er ansprechen will. Dabei kann er sowohl mit einem einzelnen Spieler, mit einer Gruppe oder auch mit dem gesamten Team Kontakt aufnehmen.

Mit dem FC Carl Zeiss Jena hat das Start-up eine Zusammenarbeit. So hat auch bereits die Frauenmannschaft, die in der zweiten Bundesliga spielt, mit dem System trainiert. Florian Kästner ist seit Anfang des Jahres Coach des Teams: "Ich hoffe vor allem in großen Spielformen den Überblick besser zu halten, die Mädels dadurch individueller zu coachen und klarere Anweisungen geben zu können als sonst."