Etwa 400 Haushalte in Jena-Nord sind aktuell ohne Wasserversorgung. Nach Angaben des Zweckverbandes JenaWasser ist am Montagmorgen eine Hauptleitung gebrochen - warum, ist noch unklar. Betroffen sind Anwohner in der Ottogerd-Mühlmann-Straße sowie der Schützenhofstraße.