Nach der Netzanbindung des neuen Trinkwasserbehälters im Jenaer Rautal saßen nach Angaben der Stadtwerke zunächst etwa 75 Haushalte auf dem Trockenen. Demnach kam es bis zum Dienstagmittag an sieben Stellen in der Stadt zu Schäden an den öffentlichen Leitungen, unter anderem auf dem Markt, im Löbdergraben/Ecke Fischergasse und in der Naumburger Straße.