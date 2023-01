Weil die Fahrzeuge an der Grenze zu Polen nur sehr schleppend abgefertigt wurden, hat die Rückfahrt Herbert Bartsch zufolge 35 Stunden gedauert. Insgesamt seien sie in den letzten Tagen mehr als 4.300 Kilometer in einem gesponserten Kleinbus gefahren. Ob es nach drei Jahren Pause in diesem Sommer wieder einen Ferienaufenthalt für Kinder aus der Region Krasnopolje in Jena geben kann, wird demnächst entschieden.