Wie sind Sie da eigentlich hingekommen und wer hat Sie begleitet?

Nitzsche: Wir sind tatsächlich mit dem Flixbus gefahren. Die Direktverbindungen gehen in Stuttgart los bis nach Kiew, und der Bus hält unterwegs in Jena. Die Alternative wäre gewesen, mit dem Zug zu fahren. Aber wenn du so eine Direktverbindung hast und das Gepäck schön unten im Bauch vom Bus liegt, war das eigentlich eine gute Idee. Die 26 Stunden im Bus habe ich echt unterschätzt - das tut wirklich weh. Aber wahrscheinlich würden wir es wieder so machen. Fliegen geht ja nicht. Selber mit dem Kleinbus rüberfahren geht auch nicht so ohne Weiteres, weil man das mit der Versicherung gar nicht hinkriegt.

Ich wurde von einer kleinen Delegation begleitet. Wenn so etwas ansteht, machen wir immer ein Angebot auch an den Stadtrat, damit ein oder zwei Stadträte mitfahren können. Mit dabei waren Christina Prothmann (Bündnis90/Die Grünen) und Alexis Taeger (FDP) aus dem Stadtrat. Sie waren die Idealbesetzung - das habe ich vorher schon gedacht, und das hat sich unterwegs bewahrheitet. Die beiden sind sehr gut informiert, sie kennen sich im osteuropäischen Raum aus, sind historisch und kulturell super aufgestellt. Dann war noch mein Büroleiter Matthias Bettenhäuser dabei. Der Kollege, der die ganze Reise organisiert, vorbereitet und geplant hat, ist Ukrainer. Er arbeitet bei uns in der Verwaltung und konnte leider nicht mit. Aber wir hatten dann noch zwei Ukrainerinnen dabei, die hier in Jena leben und sich im Kulturverein JenaUA engagieren - Irina Martyniuk und Olena Nosovska. Sie haben nicht nur für uns gedolmetscht, sondern auch ihre eigenen Erfahrungen mit dem Krieg eingebracht und konnten kulturell übersetzen, wenn es darauf ankam. Das war sehr gut.

Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger

Offizieller Besuch heißt dann auch: Termine, Termine?

Nitzsche: Termine ohne Ende. Die Reise war pickepackevoll. Zwei Tage gehen jeweils für An- und Abreise drauf. Insofern waren wir eine Woche unterwegs, aber netto dort vor Ort waren wir am Ende nur drei Tage. Wir waren einen Tag in Kiew und haben auch Butscha besucht. Das ist gleich um die Ecke, etwa 20 Kilometer nordwestlich von Kiew. Unsere Partnerstadt Browary liegt ebenfalls nordöstlich, aber auch nur etwa 25 Kilometer entfernt. Letztere ist ungefähr so groß wie Jena - mit rund 100.000 Einwohnern. Butscha ist mit 20.000 bis 30.000 Einwohnern deutlich kleiner. Das Programm war wirklich dicht. Wir haben sehr viele Gedenk-, Mahn- und Erinnerungsorte besucht.

In Butscha zum Beispiel - es ist fast obszön, wie wenig man dort vom Krieg sieht. Thomas Nitzsche Oberbürgermeister Jena

In Browary haben wir den Bürgermeister, den Vize-Bürgermeister, Dezernenten und Stadträte getroffen. Wir haben ein kulturelles Zentrum besucht, haben uns die Schwimmhalle angesehen - ein Riesending, olympiatauglich. Wir haben ein Unternehmen besucht, dessen Geschäftsführer sich für Menschen mit Down-Syndrom engagiert, weil sein Sohn betroffen ist. Wir haben eine Schule besucht und einen Kindergarten, der allerdings gerade geschlossen ist - das ist der Kindergarten, auf den damals der Hubschrauber gestürzt war mit dem Innenminister und seinem Vize an Bord. Dabei starben auch zwei Mütter und zwei Kinder. Dort haben wir uns den Wiederaufbau zeigen lassen. Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger

Wie haben denn Ihre ukrainischen Gastgeber den Besuch aufgenommen - dankbar?

Nitzsche: "Dankbar" ist fast zu klein. Sie haben bis zuletzt noch überlegt: Kommen die wirklich? Machen die das wirklich? Wir sind am 9. Mai losgefahren. Am 7. Mai gab es noch mal eine große Angriffswelle. Sie haben uns dann mehrfach gesagt, dass sie jedes Verständnis gehabt hätten, wenn wir kurz vorher noch abgesagt hätten - und wir auch, ganz ehrlich. Aber dann waren wir da, und das hat man gespürt. Das wurde nicht nur gesagt, das war überall spürbar - nicht nur beim Bürgermeister, bei der Verwaltung und den Stadträten, sondern bei allen, die wir getroffen haben. Dass wir uns in dieser Lage auf den Weg machen, kam bei allen Risiken extrem gut an. Sie haben uns immer wieder gesagt: Das ist wichtiger als jede Hilfslieferung oder jedes medizinische Gerät. Alles gut und wichtig, aber das Wichtigste ist: Ihr seid hier. Als Deutsche.